三重県の半導体産業に関わる産官学の連携組織「みえ半導体ネットワーク」の総会が26日に津市内で行われ、三重大学で半導体関係の講座を新設するなど、来年度の新たな取り組みが示されました。「みえ半導体ネットワーク」は、半導体産業における競争力の維持・強化のため、人材育成などを目的に産学官の連携組織として3年前に設立されました。総会には、三重県をはじめキオクシアやジャパンマテリアル、三重大学の関係者ら約70人が