脳をリフレッシュさせる簡単な「ひらがなクイズ」を楽しんでみませんか？今回は、誰もが口にする時間の表現から、童心に帰るような遊び、さらに食卓を彩る山の幸まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□う□□ぼり□□こか□□きヒント：シイタケやシメジ、マツタケなどの総称を