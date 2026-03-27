天皇に代わって伊勢神宮に仕えた皇族の女性＝斎王が暮らしていた斎宮跡から出土した陶器や土器など361点が、国の重要文化財に指定されることになりました。斎宮は、飛鳥時代から南北朝時代まで天皇に代わって伊勢神宮に仕えた皇族の女性＝斎王が暮らしていたとされています。今回、国の重要文化財に指定されるのは、飛鳥時代から平安時代のものとされる陶器や土器など361点です。この中には「いろは歌」の一節が書かれた墨書土器も