MLB Japan公式Instagramは3月27日に投稿を更新。メジャーリーグの開幕戦に向け、ドジャー・スタジアムに到着した際のロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手の私服姿を公開しました。【写真】大谷選手の私服スタジアム入りショットドジャー・スタジアムに到着同アカウントは「【#ドジャース】#大谷翔平 ドジャースタジアムに到着！いざ、開幕戦へ」とつづり、大谷選手の写真を1枚載せています。ホワイトのビッグシルエットTシ