新開発の100馬力ターボエンジン＋6速MTステランティスは2026年3月19日、フィアットのコンパクトSUV「600（セイチェント）」に、純ガソリンエンジンと6速MTを組み合わせた新型「600 Petrol（ペトロール）」を追加し、その導入記念モデルとなる特別仕様車「600 Street（ストリート）」をイタリアで発表しました。フィアット600シリーズに、純ガソリン×6速MTという魅力的なパッケージを備えた新型600ペトロールが加わりました。