タイで開催中の「第47回バンコク国際モーターショー2026」にて、トヨタは「ハイラックスチャンプ」のカスタム仕様車を展示しました。2023年に登場した同車は、ユーザーが容易にカスタムできることをコンセプトとしています。【画像】超カッコイイ！ これが「ゴツいトヨタ車」 画像で見る！（65枚）（30枚以上）今回披露されたのは、オフロード性能を高めたハードな印象の一台です。第47回バンコク国際モーターショー2026が