けさ（27日）、岡山県津山市で住宅1棟が全焼する火事があり、住人の夫婦が煙を吸って病院に搬送されました。 【写真を見る】早朝の津山市で住宅1棟が全焼住人の夫婦が煙を吸い病院に搬送【岡山】 きょう（27日）午前6時前、津山市楢の松下知正さん（71）から、「2階から火が上がっている」と消防に通報がありました。 火は、約1時間半後に消し止められましたが鉄骨2階建ての住宅1棟が全焼、隣の鉄骨2階建てのアパートの