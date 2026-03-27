「銀座コージーコーナー」は、3月27日（金）から、抹茶スイーツ3品を、全国の生ケーキ取扱店で発売する。【写真】抹茶づくしのカップショートも！展開スイーツ一覧■“抹茶×チーズ×白あん”を堪能今回登場するのは、新発売の「抹茶ティラミスモンブラン」をはじめとする抹茶スイーツ全3種類。抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」は、清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリー