リーズで出場機会がなくなり、田中碧は今シーズン終了後の移籍もうわさされている。だが、意外にもクラブは残留を望んでいるという。昨季は２部チャンピオンシップで優勝と昇格の立役者として絶賛された田中。だが、プレミアリーグに昇格した今季、ダニエル・ファルケ監督はシーズン途中から日本代表MFを起用していない。中盤のポジション争いで序列は低下している。この状況が続くなら、田中が移籍を望んでも不思議ではない