北朝鮮の金正恩総書記は、訪朝していたベラルーシのルカシェンコ大統領と会談し、友好協力条約に署名しました。北朝鮮メディアによりますと金総書記は26日、首都・平壌を訪れていたルカシェンコ大統領と首脳会談を行いました。ルカシェンコ氏の北朝鮮訪問は今回が初めてです。会談で金総書記は「ベラルーシ指導部の政策に対する支持」を表明しました。これに対し、ルカシェンコ大統領は「二国間の関係は、新たな発展段階へ入った」