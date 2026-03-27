MLB・ブルージェイズは開幕戦を翌日に控え、前日練習を実施。練習後に岡本和真選手がインタビューに応じました。この日、一足先に開幕戦を迎えていたホワイトソックス。村上選手もスタメン出場し、第4打席でホームランを放ちました。これを聞いた岡本選手は「本当に打つんだろうなと思っていました。やっぱり僕も頑張らなきゃいけないなと思いますし、まずはすぐに対戦もあるので楽しみにして頑張りたいなと思います」とコメント。