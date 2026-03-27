アラブ首長国連邦（UAE）アブダビに遠征し、2月7日のアブダビゴールドCを制した後、香港のチャンピオンズマイル（4月26日、シャティン芝1600メートル）の招待を受諾したシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）はジョアン・モレイラ（42）とコンビ継続で臨む。27日、キャロットクラブが発表した。UAEから帰国後は検疫を経て福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。