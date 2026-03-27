阪神・糸井嘉男ＳＡ（４４）が２６日、奈良県内の河合町総合スポーツ公園で、建設会社「森本組」主催の野球教室に、西武、巨人などで活躍した中島裕之氏（４３）と参加した。２人は河合町周辺の野球チームに所属する小学生約１００人を対象に指導。走り方やティーバッティング、ロングティーなど熱心にアドバイスを送った。指導後はサイン会はプレゼントの贈呈、写真撮影など、“金の卵”たちと触れ合った。糸井ＳＡは今春の