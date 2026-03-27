3月23日、新潟市北区で所在不明となっていた高齢男性が24日に無事発見されました。きっかけは運用が開始されたばかりのアプリでした。 3月23日、新潟市北区で高齢男性が所在不明となりました。県警は3月2日に運用を開始した新潟県警察防犯アプリ「にいがたポリス」に手配情報を載せました。24日午前7時ごろ、手配情報を閲覧した市民が勤務先敷地内で男性を目撃。その後アプリを確認して特徴の一致に気づき、警察へ通報しました。