きょう27日に東京・有明エリアにテレビ朝日がオープンする複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』オープニングセレモニーが行われ、サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）、加藤シゲアキ（NEWS）、ドラえもんが出迎えた。【写真】テンション上がる！笑顔でお客さんを迎える加藤シゲアキ＆ドラえもん同所は、新劇場「EX THEATER ARIAKE」をはじめ、ショップやグルメなども充実。オープニングアンバサダーを