93位の金谷拓実＝26日（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのヒューストン・オープンは26日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー70）で第1ラウンドが行われ、金谷拓実は71で回り93位、平田憲聖は75で124位と出遅れた。63をマークしたポール・ウォリング（英国）が首位に立ち、1打差の2位でゲーリー・ウッドランド、さらに1打差の3位でサム・バーンズ（ともに米国）ら3人が続いた。（共同）