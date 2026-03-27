小泉進次郎防衛相は27日の閣議後記者会見で、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」が巡航ミサイル「トマホーク」の発射能力を備えたことについて「わが国への武力攻撃の可能性を低下させる上で大きな意義がある」と述べた。