「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、四回に先制２ランを被弾した。それでも以降は打者９人連続アウトの快投を見せ、６回２失点で勝利投手の権利を手に降板した。先頭を安打で出塁させた山本。続くペルドモにカウント２ストライクからのフォーシームを右翼席に運ばれてしまった。マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた