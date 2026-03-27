27日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比06銭円安ドル高の1ドル＝159円55〜57銭。ユーロは30銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円97銭〜184円ちょうど。米国とイランの停戦交渉が難航し、中東情勢の悪化が長引くとの警戒感から「有事のドル買い」が先行した。片山さつき財務相は閣議後記者会見で、円安ドル高傾向に関して「より緊張感を持って、断固とした措置も含めてし