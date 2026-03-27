セント・フォース所属で芸能活動も行う東大生の田中裕理さんが、27日までに自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。田中さんは「東京大学を卒業しました」と報告。和装姿で安田講堂の前で記念撮影する写真も掲載し、「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました」とつづった。田中さんは、2023年のミス東大グランプリに選出。フジテレビの「めざましテレビ」や「めざましどようび」でお天気キャスタ