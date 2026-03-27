「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で特大の左飛に倒れた。先頭のロハスが二ゴロに倒れ、１死無走者での打席。初球、内角のフォーシームを見逃し、２球目のチェンジアップは冷静に見極めた。３球目のフォーシームを捉え、大歓声がわき起こったが、打球はウォーニングゾーンで失速。やや詰まった当たりだったが、フェンス手前１メートルまではじき返した