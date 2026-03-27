茨城・下妻市の農業用ハウスで15日に植えたばかりのミニトマトの苗約2500本が3日後に盗まれた。被害額は苗だけで112万5000円に上り、畝を作る機械も盗まれているという。根が張る前を狙った手口から、複数人による計画的な犯行とみられている。植えて3日…根が張る前を狙った巧妙な窃盗の手口ミニトマトの栽培農園によるSNSへの悲痛な投稿だ。SNSの投稿：緊急事態発生SOS！！窃盗団にやられた！！先週植えたミニトマト苗約2500本！