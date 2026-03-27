高校野球中継のため、放送を中止しているＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）。朝ドラ「ばけばけ」最終回が２７日に放送されたことを受け、司会の鈴木奈穂子アナウンサーがＳＮＳを通じて“朝ドラ受け”を投稿した。ばけばけの放送終了から２時間弱。あさイチのインスタグラムを鈴木アナが更新した。「鈴木奈穂子です。『ばけばけ』最終回、おトキちゃんと一緒に泣きすぎて、腫れた目が戻りません」と、案の定号泣