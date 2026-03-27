◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）日経賞の枠順が３月２７日、ＪＲＡから発表された。昨年の有馬記念で１２番人気の伏兵ながら２着に大激走し、今回は堂々の主役候補となるコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、４枠７番に決定した。昨年の２着馬で、前走のアメリカＪＣＣ１３着から巻き返しを狙うチャックネイト（セン