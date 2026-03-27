【モデルプレス＝2026/03/27】ファミリーマートは、任天堂のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」のキャンペーンを2026年3月31日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施。キャラクターをデザインに用いたカラフルなコスメ・スキンケア用品、アパレル製品、タンブラーなどの新商品を多数ラインアップする。【写真】ファミマ×『あつ森』ラインアップ◆ファミマに「あつ森」コスメや衣料品登場まずファミリーマー