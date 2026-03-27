柔らかく、香りもよい春の〈にら〉。刻んで、しょうゆ、砂糖と混ぜておくだけで、汎用性抜群の『にらだれ』ができるんです！保存期間は冷蔵で1週間ほど。でもその前に使い切ってしまうほどの万能調味料ですよ。『にらだれ』のレシピ材料（作りやすい分量・でき上がり120g）にら…1/2束（約50g）しょうゆ…大さじ4砂糖…小さじ1作り方にらは白い部分はできるだけ細かいみじん切りにし、緑の部分は幅3〜5?に刻む。清潔な保存容器に