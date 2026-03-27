DeNAで活躍している注目選手 「今のDeNAを引っ張っているのは誰なのか」と気になる方も多いのではないではないか？ 横浜DeNAベイスターズは、中心選手の安定感と若手の台頭がかみ合い、戦力の厚みが増している。 ここでは、現在の主力選手を紹介。 これから観戦を始める方も、名前と特徴を知っておくと試合がより面白く感じられるはず。 牧秀悟 牧秀悟は、チームの中心打者として欠かせない存在だ。 2020年にド