日ハムで活躍している注目選手 若手中心のチームといわれる日ハムですが、近年は投打ともに楽しみな選手がそろっている。 「これから応援するなら誰に注目すべきか」と気になる方も多いのではないだろうか。 ここでは、2026年シーズン時点で注目度と実績を兼ね備えた選手を紹介。 チームの現在地を知るうえでも欠かせない存在だ。 伊藤大海（投手） 伊藤大海投手は、先発ローテーションの柱と