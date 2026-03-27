健康でいられる最強の″長生きみそ汁″とは 1日1杯で体も心も健康に 日本人にとって一番身近な食材である「みそ」ですが、このみそほど体によいものはありません。みその原料の大豆には、たんぱく質やビタミン、食物繊維などの重要な栄養素がたっぷり含まれています。 さらに発酵させることでアミノ酸がつくられ、より栄養価の高い食材へとバージョンアップします。ビタミンB1、B2、B12、ナイアシン、葉酸、カルシウム