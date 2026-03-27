西武で活躍している注目選手 西武戦をより楽しむには、中心となる選手を知っておくことが近道だ。 若手の台頭が進む一方で、チームを支える主力も存在する。 平良海馬 平良海馬は、抑えとして圧倒的な球威を誇る投手だ。 最速160キロ近い速球と切れ味のある変化球で打者を打ち取る。 先発転向を経て再び救援で存在感を示すなど、起用法の幅が広い点も特徴。 今シーズン、先発再転向でチームに勝利を呼び