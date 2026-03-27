【無の境地】なぜ「無」や「不」が多いのか？般若心経の否定語が示す“本当の自由” 般若心経は何をいっているのか 般若心経に「無・不・空」がこれほど多い理由とは？ 般若心経を初めて見た人でも、お経の意味がわからない人でも、「空・無・不」という文字が多いことはひと目でわかるでしょう。 その印象から、なんとなく「ネガティブで悲観的なお経」だというイメージを持っている人も多いかもしれません。 個々の