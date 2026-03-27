阪神で活躍している注目選手 阪神タイガースには、実力と個性をあわせ持つ選手がそろっている。 ここでは、注目したい選手を紹介。 近本光司 近本光司は、走攻守そろったリードオフマンだ。 俊足を生かした広い守備範囲と高い出塁率が持ち味。 安打で出塁すると一気に得点機へと流れを引き寄せる。 安定して3割前後を狙える打撃力があり、盗塁でもチームをけん引する。 試合の流れを左右する存在といえ