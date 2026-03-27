日経賞の攻略POINT 【血統】キンカメ系種牡馬の産駒に注目 キングカメハメハ産駒が［1・2・3・8］とよく好走しており、後継のドゥラメンテ、ロードカナロア産駒も連対馬を出している。 ただし、母父キングカメハメハの馬は［0・0・0・6］と不振なので注意。 また、［2・0・1・3］のスクリーンヒーロー産駒も出走していれば買っておきたい。 日経賞過去10年のデータ 【出