同じメニューでも違う！ 食べる順番を変えるだけでやせる食事にできるワケ やせる「食べる順番」はこれ！ 食事は「食べる順番」が大事。同じメニューでも、食べる順番によってやせる食事にもなるし、太る食事にもなります。 例えば、お腹が空いたときはご飯などの炭水化物から手をつけたくなるものですが、最初にご飯を口にしてしまうと一気に血糖値が上がり、過剰に分泌されたインスリンの働きでみるみる脂肪が