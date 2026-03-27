ロッテで活躍している注目選手 ロッテ戦をより深く楽しむには、中心選手の特徴を知ることが近道。 ここでは注目度が高く、実績と存在感を兼ね備えた選手を紹介。 これから観戦する方も、名前を覚えておくだけで試合が一段と面白く感じられるはず。 藤原恭大 藤原恭大は、俊足巧打が魅力の外野手だ。 リードオフマンとして出塁し、得点機を演出する役割を担っている。 守備範囲も広く、攻守にわたってチームを支