受賞作品 丸亀冬景色部門（クッション賞）×綾歌宇多津線 香川県丸亀市を走るコミュニティバスの写真コンテスト（主催：丸亀市、琴参バスなど）の入賞作品が3月24日に決定しました。コミュニティバスの魅力や地域の暮らしの中にある公共交通の姿を、写真を通じて発信することが目的です。丸亀城前の夕暮れの一瞬を「さぬかいと」さんが撮影した写真が「丸亀冬景色部門×綾歌宇多津線」に入選しました。このほか、丸亀市