１８日、広西チワン族自治区来賓市遷江鎮で行われているサトウキビの機械化耕起・播種（はしゅ）作業。（ドローンから、来賓＝新華社配信／黄俊策）【新華社南寧3月27日】中国南部では3月に入り、春の農作業が本格化している。広西チワン族自治区来賓市にある来賓市金信農業の責任者、李金蔚（り・きんい）さんは600ムー（約40ヘクタール）のサトウキビ畑の耕作準備を進めていた。スマートフォンで「滴滴農機」プラットフォーム