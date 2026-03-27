ニューヨークのウォール街で働く人に、去年支給されたボーナスが1人当たり平均でおよそ3900万円となり過去最高を更新したことが明らかになりました。【映像】ウォール街周辺の様子ニューヨーク州の会計監査官が26日に公表した推計によりますとウォール街の金融機関が去年、従業員に支払ったボーナスの平均支給額は前の年に比べて6％増の24万6900ドル＝およそ3900万円で、過去最高額を更新したことが分かりました。またボーナ