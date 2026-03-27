26日、衆議院本会議で、日米首脳会談を終えた高市早苗総理の帰朝報告が行われた。【映像】高市氏をエスコートするトランプ氏（実際の様子）質問に立った国民民主党の深作ヘスス議員は「今回の（米側発表）ファクトシートの一番最初の項目は、イランでもホルムズでもFOIP（自由で開かれたインド太平洋）でもなく、米国産農作物の対日輸出における市場アクセスを加速させる、と記されています」と切り出した。ファクトシートと