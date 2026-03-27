2026年3月21日（土）21時30分からABCラジオ土曜スペシャル『山本ゆりのゆるゆる食堂』が放送された。 電子レンジや、フライパンひとつで完結するお手軽な料理など、肩ひじ張らずに作れるお料理レシピを、わかりやすくそして面白く発信しているお料理コラムニストの山本ゆりさん。 ズボラでも料理下手でも受け入れてくれる懐の広さが幅広い世代に支持され、SNSフォロワー数はなんと300万人以上！ そんな山本さんが今回はAB