テレビ東京の竹崎由佳アナウンサー（※崎＝たつさき）が27日、自身のXを更新し、テレビ東京系経済報道番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（月〜木後10：00金後11：00）を卒業したことを報告した。【写真】豊島晋作キャスターとの2ショットも…『WBS』卒業を報告した竹崎由佳アナ竹崎アナは「昨夜の放送をもってWBSを離れることになりました」と報告。「1年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人