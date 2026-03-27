今年の春闘でも高水準の賃上げが広がるなか、メガバンクでも満額回答が相次いでいます。【映像】メガバンク ベースアップ満額回答相次ぐ三菱UFJ銀行は、2026年度の賃上げについて、組合の要求通り、3.5％のベースアップに満額回答しました。ベースアップは4年連続です。また、今年の新入社員の初任給を30万円に引き上げるなどの給与改定や、子ども手当の増額など福利厚生の拡充を合わせると、「実質10％程度」の賃上げになる