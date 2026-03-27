タレントの安田美沙子（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真を披露した。安田は「いつかの向井くん」と書き出し、「いつ会っても、ふざけてしまうのだよ。笑」と告白。「かわいいしっかりした弟みたいな感じで、安心感はんぱない」と伝えた。そして「偶然、奇跡的に名古屋に居合わせた夜」と、お笑いトリオ「パンサー」向井慧との2ショット写真をアップ。「会えて嬉しかったー！！すぐ会おう