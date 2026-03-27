東京・目黒区の自由が丘の住宅街で、住宅5軒が焼ける火事があり、高齢の男女2人が死亡しました。【映像】火災現場の様子午前0時半ごろ、「2階建ての住宅で火事。逃げ遅れている人がいる」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車などおよそ40台が出動しておよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、合わせて5軒、およそ220平方メートルが焼けました。この火事で火元の住宅から男性が、隣接する住宅か