「ミス東大2023」グランプリに輝いたタレント田中裕理（23）が27日、インスタグラムを更新。東京大学を卒業したことを報告した。田中は「東京大学を卒業しました」と学位記と花束を手にした卒業はかま姿の写真を公開。「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました」と振り返った。続けて「フォローという形も含め出会ってくれた全ての人、ありがとうございました！」と感謝。「春から社会人！頑張ります！」と意気