今村証券が４日続伸している。２６日の取引終了後に未定としていた２６年３月期の期末配当予想を５３円にすると発表。中間配当と合わせた年間配当予想は７３円となり、前期実績に対して１８円の増配となることが好材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS