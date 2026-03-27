ＩＮＰＥＸや石油資源開発は続伸。２６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比４．１６ドル高の１バレル＝９４．４８ドルと上昇した。イランは米国の和平案について受け入れを拒否し、停戦まで時間がかかるとの見方が強まった。また、イエメンの親イラン武装組織のフーシーが米イスラエルとの戦争に参加する用意がある、と報じられた。フーシ&#