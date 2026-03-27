あいちフィナンシャルグループが４日続伸している。２６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１８０億円から２１０億円（前期比２．３倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６０円から８５円へ引き上げたことが好感されている。 子会社あいち銀行で貸出金利息、有価証券関係損益が計画を上回る見込みとなった一方、与信関係費用が想定を下回る見込みとなったことが寄与する。なお、年