イギリス遠征初陣のスコットランド戦(28日・グラスゴー)では、193cmの長身を誇るMFスコット・マクトミネイ(ナポリ)を中心とした相手の中盤とのせめぎ合いが一つのキーポイントとなりそうだ。スコットランドの布陣は4-3-3で、マクトミネイはインサイドハーフを担当。だが、直近3年間で代表戦13ゴールを決めているように、攻撃時にはゴール前まで飛び込んでくるのが注意点だ。それを待ち受ける形となるMF佐野海舟(マインツ)は次