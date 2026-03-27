東海東京フィナンシャル・ホールディングスが小安い。２６日の取引終了後、期末配当予想について、グループ誕生２５周年を昨年１０月に迎えたことに伴う記念配当８円を含めて２８円とすると発表した。年間配当予想は記念配当１６円を含め５０円（前期は２８円）となる。これまで期末配当予想に関して、記念配当８円を実施する方針を示していたが、普通配当については未定としていた。もっとも、この日は日経平均株価